Evropska komisija bo objavila zimsko gospodarsko napoved

Bruselj, 13. februarja - Evropska komisija bo danes objavila zimsko gospodarsko napoved za območje evra, EU in države članice. V lanski jesenski napovedi je napoved rasti evropskega gospodarstva za letos nekoliko poslabšala ter vnovič opozorila na številne izzive in tveganja. Nekoliko so v Bruslju jeseni poslabšali tudi letošnjo napoved za Slovenijo.