V delovni nesreči v Ljubljani moškega do smrti stisnilo dvigalo

Ljubljana, 12. februarja - Nekaj po 13.30 je v Kotnikovi ulici v Ljubljani v večstanovanjski stavbi dvigalo med servisiranjem ukleščilo delavca, poroča uprava za zaščito in reševanje. Kljub hitremu posredovanju ljubljanskih gasilcev in reševalcev je 71-letnik umrl na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.