Erdogan zagrozil z napadi na sirske sile po vsej Siriji

Istanbul/Damask, 12. februarja - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes zagrozil, da bo turška vojska napadla sirske sile kjerkoli, če bodo turški vojaki v Siriji utrpeli poškodbe. Pri tem je bil kritičen do zaveznic sirskega režima Rusije in Irana, češ da nista držali obljub in nista uresničevali dogovorov.