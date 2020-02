Padec otroka s sedežnice na Krvavcu brez hujših posledic

Krvavec, 12. februarja - Policisti so danes na Krvavcu obravnavali padec otroka s sedežnice. Okoliščine kažejo, da se je otrok premaknil preveč na rob sedala in zdrsnil pod zapiralo. Pred padcem v globino sta ga z rokami ujela sopotnika in ga zadržala, dokler pod njim niso raztegnili mreže, ki je ublažila padec. Po prvih podatkih otrok ni huje poškodovan.