Odobrena evropska sredstva za ureditev nadhoda čez Titovo cesto v Mariboru

Ljubljana, 12. februarja - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad izdala odločitev o finančni podpori projektu ureditve kolesarskega nadhoda in nadhoda za pešce čez Titovo cesto v Mariboru. Vrednost projekta je dobrih 370.000 evrov, od tega bo kohezijski sklad prispeval 206.000 evrov.