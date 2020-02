Slovenski badmintonisti EP začeli s porazi

Lievin, 11. februarja - V Lievinu v Franciji se je danes začelo ekipno evropsko prvenstvo v badmintonu. Tako v moški kot ženski konkurenci ima zastopstvo tudi Slovenija. Fantje so odigrali dva dvoboja, a so tako proti Ukrajini kot Norveški izgubili. Neuspešna so bila tudi dekleta, ki so izgubila s Čehinjami. Za edino posamično zmago je poskrbel Andraž Krapež.