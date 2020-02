Zimskih porok malo, a izkoristijo praznike in nižje cene

Ljubljana, 15. februarja - Kljub mrazu in krajšim dnevom se približno deset odstotkov parov odloči za poroko pozimi. V zimskem času je več možnosti, da bodo želeni poročni ponudniki dostopnejši in cenejši. Poseben pečat pa poroki lahko dajo sneg, praznične lučke in zimski prazniki. Vse več Slovencev pa se odloča tudi za zimske poroke v toplih krajih.