Pogajanja in usklajevanje vsebinskih prioritet za novo vlado potekajo vse od petka

Ljubljana, 11. februarja - Po ugibanjih o drugem krogu pogajanj SDS, SMC, NSi in DeSUS za novo vlado je SDS prek Twitterja sporočila, da pogovori in usklajevanje vsebinskih prioritet potekajo v drugem krogu vse od petka in se bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh. Tretji krog pogovorov z namenom uskladitve odgovornosti v novi vladi pa je pod vprašajem.