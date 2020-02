V Bazovici pozivi h končanju zanikanja povojnih zločinov

Bazovica, 10. februarja - Na današnji tradicionalni slovesnosti ob italijanskem dnevu spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije v Bazovici so govorniki pozivali predvsem h končanju zanikanja povojnih zločinov. Za to se je že v nedeljo zavzel tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella.