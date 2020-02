Ljubljana, 10. februarja - Zaradi povečanja števila obolelih z gripo in drugimi okužbami dihal so v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS (URI) - Soča od danes začasno prepovedani obiski na vseh oddelkih. Kot so danes sporočili iz URI Soča, želijo z ukrepom bolnikom zagotoviti čim večjo varnost in zaščito pred okužbami. Omejitev obiskov velja do preklica.