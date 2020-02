V Stari Gori odprli nov bolnišnični oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo

Nova Gorica, 10. februarja - V Stari Gori so danes odprli bolnišnični oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo, na novo stavbo so čakali skoraj 20 let. Otroke bodo iz šempetrske bolnišnice v Staro Goro začeli seliti po zimskih počitnicah, nato pa spomladi nadaljevali urejanje prostorov za rehabilitacijo odraslih po poškodbi glave v prvem nadstropju.