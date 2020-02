V lekarniški zbornici odsvetujejo nakup zdravil zunaj uradne dobavne verige

Ljubljana, 10. februarja - Kakovostno svetovanje lekarniških farmacevtov je ključnega pomena za varno in učinkovito zdravljenje z različnimi zdravili, so pred torkovim svetovnim dnevom bolnikov poudarili v Lekarniški zbornici Slovenije. V lekarnah je zagotovljena varnost, kakovost in sledljivost zdravil, zato farmacevti odsvetujejo njihov nakup zunaj uradne dobavne verige.