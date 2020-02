Pošta Slovenije letno z okoli 45 priložnostnimi znamkami

piše Gregor Mlakar

Maribor, 12. februarja - Pošta Slovenije letno izda od 40 do 45 priložnostnih poštnih znamk, ki največ pomenijo filatelistom. Kot so za STA povedali v družbi, so za letos že potrdili izdajo 42 priložnostnih znamk, teh pa bo do konca leta verjetno še več. Sicer pa je zbirateljev znamk iz leta v leto manj, saj mladih filatelija ne zanima, kar se dogaja po vsem svetu.