V Termah Čatež pogorel gostinski lokal

Čatež ob Savi, 8. februarja - V Termah Čatež je zagorel večji objekt. Posredovali so gasilci 15 gasilskih društev Gasilske zveze Brežice, so sporočili iz centra za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje. Po navedbah portala Eposavje je zgorel gostinski objekt Pub Cabana Cafe med drsališčem in Zimsko termalno riviero.