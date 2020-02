Z uvozom lesa lahko v državo pridejo tudi organizmi z drugega konca sveta

Ljubljana, 9. februarja - Z mednarodno trgovino in migracijami k nam vse pogosteje prihajajo organizmi z drugih koncev sveta. Nekateri med njimi se na novih območjih lahko ustalijo in začnejo povzročati škodo, tudi na rastlinah. Med takimi tujerodnimi organizmi je veliko hroščev, ki na nova območja pridejo z živimi lesnatimi rastlinami, lesom in izdelki iz lesa.