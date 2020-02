Pošiljko z neznanim prahom prejeli na sedežu SAB

Ljubljana, 7. februarja - Neznani prah, ki so ga v pošiljki danes prejeli na sedežu SAB, po prvih podatkih ni nevaren za življenje in zdravje ljudi. Kot so zapisali na Policijski upravi Ljubljana, pa še nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili tožilstvo. Neznani snovi je bila izpostavljena ena oseba, ki je do zaključka analize ostala v karanteni.