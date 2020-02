Okoljski inšpektorji kljub kadrovski stiski povečali število rešenih zadev

Ljubljana, 7. februarja - Inšpekcija za okolje in naravo je lani povečala obseg rešenih inšpekcijskih zadev za 16 odstotkov, rešenih prekrškovnih zadev za 44 odstotkov, izdanih prekrškovnih odločb za 37 odstotkov in izrečenih opominov v prekrškovnih postopkih za 29 odstotkov. Ob tem so na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opozorili na kadrovsko stisko.