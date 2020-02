V Sloveniji visoka pojavnost gripe

Ljubljana, 7. februarja - Število bolnikov z gripi podobno boleznijo je v prejšnjem tednu še naraslo. Najbolj so prizadeti otroci, stari do 14. let, beležijo pa tudi večji porast gripi podobnih bolezni pri mladostnikih, starih od 15 do 18 let. Slovenija spada med štiri države v evropski WHO, ki so poročale o visoki ali zelo visoki pojavnosti gripe, so navedli na NIJZ.