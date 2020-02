Delo: Razrešitev Ferjanca z mesta direktorja celjske bolnišnice nezakonita

Celje, 6. februarja - Višje delovno in socialno sodišče je pritrdilo sodbi celjskega delovnega sodišča, da so Marjana Ferjanca s položaja direktorja Splošne bolnišnice Celje novembra 2017 razrešili nezakonito. Sodba je pravnomočna, nekdanji direktor pa bo bolnišnico tožil za plače in odškodnino, poroča spletno Delo.