Trump ustavno obtožbo označil za strašen preizkus

Washington, 6. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil v sredo v senatu oproščen ustavne obtožbe, je danes v prvem javnem odzivu dejal, da je bila ustavna obtožba zanj "strašen preizkus", pred katerega so ga postavili "nepošteni in skorumpirani ljudje". Kasneje je v izjavi v Beli hiši svoje demokratske nasprotnike označil za pokvarjene in zlobne.