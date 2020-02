Šarec v Bruslju o prioritetah Slovenije v pogajanjih o proračunu EU

Bruselj, 7. februarja - Premier Marjan Šarec, ki opravlja tekoče posle, bo danes v Bruslju na dvostranskem srečanju s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom izpostavil ključne prioritete Slovenije v pogajanjih o proračunu EU za obdobje 2021-2027. To so obseg kohezijskih sredstev, položaj regije Zahodna Slovenija in sredstva za razvoj podeželja.