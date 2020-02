V Beogradu skrajneži napadli aktiviste na predstavitvi Šešljeve knjige o Srebrenici

Zagreb/Beograd, 6. februarja - Pristaši skrajno desne parlamentarne Srbske radikalne stranke (SRS) so v sredo v Beogradu fizično napadli aktiviste nevladnih organizacij, ki so protestirali ob promociji knjige V Srebrenici ni bilo genocida. Avtor knjige je predsednik SRS in haaški obsojenec Vojislav Šešelj, ki zanika genocid bosanskih Srbov nad Bošnjaki v Srebrenici leta 1995.