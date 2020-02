K Pahorju na posvetovanja danes še DeSUS, SAB in SNS

Ljubljana, 6. februarja - Predsednik republike Borut Pahor bo posvetovanja z vodji poslanskih skupin o nadaljnjih korakih po padcu vlade Marjana Šarca danes sklenil s SAB, DeSUS in SNS. V DeSUS so pripravljeni tudi na pogovore o novi vladi, v SNS pa jih zavračajo. V SAB so povabili k razmisleku za oblikovanje projektne vlade.