Filma Vojne zvezd in Ledeno kraljestvo dvignila Disneyjeve prihodke

Los Angeles, 5. februarja - Ameriški medijski in zabaviščni velikan Walt Disney je v zadnjem lanskem četrtletju ustvaril 2,1 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 24 odstotkov manj kot v enakem obdobju leto prej. Je pa zahvaljujoč uspešnicama Ledeno kraljestvo in zadnjega dela Vojn zvezd zabeležil 36-odstotni skok prihodkov, ki so se ustavili pri 21 milijardah dolarjev.