Na pogovoru poudarili pomen psihosocialne podpore za bolnike z rakom

Ljubljana, 4. februarja - Sogovornice, ki jih je združenje za boj proti raku dojk Europa Donna Slovenija danes povabilo na pogovor o psihosocialni podpori za bolnice z rakom in njihove svojce med zdravljenjem in po njem, so poudarile pomen strokovne pomoči. Ni jim treba trpeti, ker je pomoči dovolj, so izpostavile.