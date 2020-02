Ameriške tovarne decembra z 1,8-odstotno rastjo naročil

Washington, 4. februarja - Ameriške tovarne so decembra lani dobile za 1,8 odstotka več naročil kot novembra, ministrstvo za trgovino ZDA pa je danes popravilo tudi podatke za november, in sicer z 0,7-odstotnega v 1,2-odstotni padec. Analitiki so decembrsko rast pričakovali, vendar le v višini približno 1,2 odstotka.