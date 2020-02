Kitajski turisti v Sloveniji lani s skoraj 160.000 prenočitvami

Ljubljana, 5. februarja - Širjenje novega koronavirusa na Kitajskem in po svetu bo po pričakovanjih omejilo potovanja tako iz Kitajske kot v to državo. Slovenski turistični delavci so sicer lani našteli skoraj 99.000 prihodov kitajskih turistov in skoraj 160.000 njihovih prenočitev, STO pa je Kitajsko označila za enega najbolj perspektivnih trgov.