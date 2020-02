Bruselj sprožil razpravo o reformi proračunskih pravil

Bruselj, 5. februarja - Evropska komisija je danes sprožila razpravo o reformi evropskih proračunskih pravil s ciljem, da bi bila ta učinkovitejša. Sedaj so finančne kazni za kršitelje tako visoke, da so politično neuporabne, nižje kazni bi bile bolj realistična grožnja, ponazarjajo v Bruslju, kjer bi sicer želeli manj poudarka na sankcijah in več na spodbudah.