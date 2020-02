Pahor začel posvetovanja s poslanskimi skupinami, morebitne nove koalicije še nejasne

pripravila Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 4. februarja - Predsednik republike Borut Pahor je posvetovanja po odstopu premierja Marjana Šarca danes začel z vodji poslancev SDS in LMŠ. Ob tem potekajo tudi poskusi oblikovanja nove vlade. Nekatere stranke, tudi LMŠ, so za predčasne volitve in zavračajo tako vabilo prvaka SDS Janeza Janše na pogovore o novi vladi kot vabilo predsednice SAB Alenke Bratušek.