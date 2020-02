V preiskavi oddaje portoroške plaže ena oseba pridržana

Piran/Portorož, 4. februarja - Preiskovalci NPU danes na območju koprske policijske uprave preiskujejo več stanovanjskih in poslovnih prostorov zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Predkazenski postopek vodijo zoper eno fizično osebo, ki so jo tudi pridržali, so sporočili iz policije. Preiskujejo oddajo dela plaže v Portorožu.