Ponekod po državi vetrolom ovira promet

Ljubljana, 4. februarja - Ponekod po državi se pojavljajo neurja in močan veter, ki na ceste podira drevesa in nanaša predmete. Tako je zaradi podrtega drevesa močno oviran promet na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane, cesta Ruše-Puščava pri Činžatu pa je zaprta, piše na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.