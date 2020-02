Asociacija: Vlada ni zagotovila resnih, strukturnih sprememb

Ljubljana, 3. februarja - Društvo Asociacija je na današnji novinarski konferenci opomnilo, da vlada v odhajanju v svojem mandatu ni uspela realizirati kopice v koalicijskih zavezah zastavljenih ukrepov, vezanih na NVO in samozaposlene v kulturi. Opomnili so tudi, da še vedno nimamo Nacionalnega programa za kulturo. So pa zaznali tudi nekaj manjših izboljšav.