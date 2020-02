Na Reki na odprtju EPK poklon delavcem in avantgardi

Zagreb/Reka, 3. februarja - Delo in ponos, upor in avantgarda, dediščina in tradicija kot pomembne točke zgodovine in identitete Reke so bili rdeča nit Opere industriale na sobotnem odprtju Evropske prestolnice kulture (EPK) na Reki, poroča današnji Jutarnji list. Kot navaja Večernji list, je otvoritvene prireditve spremljalo več kot 30.000 obiskovalcev.