Šaleško Eko gibanje za ustavno presojo sosežiga odpadkov v Tešu

Šoštanj, 3. februarja - Šaleško Eko gibanje je na varuha človekovih pravic Petra Svetino naslovilo pobudo za vložitev ustavne presoje uredbe o sežigalnicah odpadkov in naprav za sosežig odpadkov. Menijo namreč, da jim Teš, ki se pripravlja na sosežig odpadkov, krši ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja in prebivalce Šaleške doline tako diskriminira.