V Avstraliji po sečnji evkaliptusov našli na stotine mrtvih koal

Melbourne, 2. februarja - Avstralski okoljevarstveniki so na območju plantaže evkaliptusa v zvezni državi Viktorija našli na stotine poginulih in pobitih koal. Številne naj bi potem, ko so posekali drevesa, stradale do smrti, druge naj bi pri čiščenju gozda pobili z buldožerji. Pristojna okoljska služba incident preiskuje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.