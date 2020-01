Po zagotovilih NIJZ in ministrstva je Slovenija pripravljena na morebitni prihod koronavirusa

Ljubljana, 31. januarja - Na ministrstvu za zdravje in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje po razglasitvi WHO, da je koronavirus globalna grožnja za javno zdravje, zatrjujejo, da dogajanje spremljajo in so nanj pripravljeni. Pravijo, da v Sloveniji večjih sprememb glede tega virusa ni, do zdaj so obravnavali dva suma okužbe in ju tudi ovrgli.