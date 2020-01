V gore z urbanimi derezicami, domov z reševalnim helikopterjem

Vogel, 31. januarja - Policisti so v četrtek popoldne obravnavali gorsko nesrečo na planinski poti med Voglom in planino Razor, v kateri se je poškodovala 23-letna planinka. Ta si je za na pot, ki jo je prekrival sneg in led, nadela tako imenovane urbane derezice, ki pa niso primerne za take razmere. Ponesrečenko so reševalci s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana.