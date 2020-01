V Uršnih selih pri Novem mestu prenova zadružnega doma

Novo mesto, 31. januarja - Mestna občina Novo mesto, stanovanjsko podjetje Zarja in gradbeno podjetje Malkom so v četrtek podpisali pogodbo za prenovo zadružnega doma v Uršnih selih pri Novem mestu. V več kot 60 let stari zgradbi bodo ob prostorih krajevne skupnosti uredili tudi šest najemnih stanovanj. Naložba bo skupaj z davkom stala približno pol milijona evrov.