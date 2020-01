Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 1.)

Ljubljana, 30. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim napovedale, da bo Sodišče EU v petek odločilo o pristojnosti glede slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice nespoštovanja arbitražne odločbe o meji. Pisale so tudi, da sta Dars in turški Cengiz podpisala pogodbo za gradnjo druge cevi karavanškega predora.