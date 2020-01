Po odmevni policijski akciji pri WTC osumljeni izsiljevanja pred preiskovalnega sodnika

Ljubljana, 30. januarja - Policisti so v sredo v policijski akciji v bližini World Trade Centra (WTC) v Ljubljani zaradi kaznivih dejanj izsiljevanja in protipravnega odvzema prostosti pridržali 52-letnega državljana Srbije. Kot so danes pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, ga bodo zaradi omenjenih kaznivih dejanj privedli pred preiskovalnega sodnika.