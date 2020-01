EIB krepi financiranje podnebnega ukrepanja

Bruselj, 30. januarja - Evropska investicijska banka (EIB) namerava do leta 2025 polovico financiranja nameniti za podnebno ukrepanje in okoljsko vzdržnost ter tako spodbuditi več kot 1000 milijard evrov zelenega financiranja do leta 2030, so izpostavili v banki ob predstavitvi poročila o delovanju v minulem letu.