V Rimu od marca razstava Banksy - A Visual Protest

Rim, 31. januarja - V razstavišču Chiostro del Bramante bo od 21. marca na ogled razstava Banksy - A Visual Protest. Razstavljenih bo okoli 80 del najbolj znanega anonimnega uličnega umetnika, med njimi kultne umetnine, kot so Love is in the Air, Girl with Balloon in Toxic Mary, pa še kipi, printi ter ovitki plošč in zgoščenk, ki jim je Banksy dal grafično podobo.