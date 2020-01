Inšpektorji Nata konec preteklega tedna v Sloveniji preverjali izpolnjevanje ciljev

Ljubljana, 30. januarja - Na ministrstvu za obrambo in pri Slovenski vojski so se konec preteklega tedna mudili inšpektorji zveze Nato in preverjali izpolnjevanje ciljev. Podrobnosti pregleda niso znane, po poročanju Radia Slovenija pa naj bi pokazal, da Slovenija za Nato postaja vse večje breme, saj že vrsto let ni izpolnila obljubljenega. Na Morsu navedb ne komentirajo.