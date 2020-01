Na odru Male drame Življenje drugih v režiji Jana Krmelja

Ljubljana, 30. januarja - V petek bo na malem odru SNG Drama Ljubljana premiera predstave Življenje drugih, za katero je režiser in avtor besedila Jan Krmelj navdih našel v istoimenskem filmu Floriana Henckela von Donnersmarcka. V predstavi, ki se dotika vedno aktualnih tem, kot so prisluškovanje, voajerizem in strah, igrajo Janez Škof, Uroš Fürst in Saša Mihelčič.