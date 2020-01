Elektronske vloge za vzdrževane družinske člane do 20. februarja

Ljubljana, 30. januarja - Zavezanci lahko vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane v elektronski obliki prek eDavkov oddajo do 20. februarja, v papirnati obliki pa do 5. februarja, so danes sporočili iz Fursa. Poleg daljšega roka uprava ponuja predizpolnjen obrazec z lanskimi podatki in sodelovanje v nagradni igri.