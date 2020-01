Iz programa razvoja podeželja letos še 14 razpisov

Ljubljana, 30. januarja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo iz naslova programa razvoja podeželja 2014-2020, v katerem je bilo od leta 2015 objavljenih 63 razpisov, do konca objavilo še 14 razpisov. Do konca lanskega leta so v okviru tega programa odobrili 71,7 odstotka, izplačali pa 55,1 odstotka ali 609,9 milijona evrov razpoložljivih sredstev.