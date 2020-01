Nintendo z dobro prodajo konzole Switch okrepil dobiček

Tokio, 30. januarja - Japonski razvijalec videoiger Nintendo je v devetih mesecih do decembra za 16,4 odstotka povečal čisti dobiček, ki je dosegel 196,4 milijarde jenov (1,64 milijarde evrov). Prihodki so v enakem obdobju narasli za 2,5 odstotka na 1000 milijard jenov (8,3 milijarde evrov). Rast so pripisali uspešni prodaji igralne konzole Switch.