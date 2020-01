Vdova Kobeja Bryanta prekinila tišino tri dni po tragični nesreči

Los Angeles, 30. januarja - Tri dni po tragični helikopterski nesreči, v kateri sta življenje izgubila tudi košarkarski zvezdnik Kobe Bryant in njegova 13-letna Hčerka Gianna, je njegova soproga Vanessa prekinila tišino in v sporočilu na Instagramu zapisala, da je družina povsem strta ob nenadni smrti ljubljenega moža in očeta štirih otrok.