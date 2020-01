Tesla z drugim zaporednim dobičkonosnim četrtletjem pomiril vlagatelje

New York, 30. januarja - Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je v zadnjem četrtletju lani ustvaril 105 milijonov dolarjev čistega dobička, kar je 25 odstotkov manj kot v enakem obdobju predlani, je pa drugo zaporedno dobičkonosno trimesečje, kar so vlagatelji pozdravili in potisnili delnice višje. Družba je sicer v celotnem letu poslovala z izgubo.