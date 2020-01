O prihodnjih korakih po Šarčevem odstopu danes SD, DeSUS in SDS

Ljubljana, 30. januarja - Po odstopu premierja Marjana Šarca bodo danes o prihodnjih potezah razpravljali organi SD, DeSUS in SDS. V SD želijo na predčasne volitve. Da so te najverjetnejša možnost, je v prvem odzivu ocenil tudi prvak SDS Janez Janša, čeprav se vedno glasneje govori o poskusu oblikovanja nove koalicije okoli SDS. Za pogovore o tem so tudi poslanci DeSUS.